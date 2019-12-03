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Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bulunan taş ocağında yapılan patlatma sonucu tonlarca ağırlığındaki kaya parçası, Aşağıdağdere Mahallesi'nde bulunan fıtbol sahasına yuvarlandı. Olay anında futbol sahasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

03.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:51

'nin ilçesinde bir taş ocağında dinamitle yapılan kontrollü patlatma sonrası kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası mahallenin futbol sahasına yuvarlandı. Kayanın düştüğü yerde o esnada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

MAHALLEDE BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, olay, Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, özel bir taş ocağında dinamitle kontrollü patlatma yapıldı. Patlama sonrası dağlık alandan kopan tonlarca ağırlığındaki devasa kaya parçası dağdan Aşağıdağdere Mahallesi'ne doğru yuvarlandı. Kaya kütlesi mahallenin futbol sahasına kadar geldi. Kayanın yuvalandığı yerde ev ya da her hangi bir yapı ile birlikte kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Patlatma ve kayanın yuvarlandığı esnada büyük korku ve panik yaşandığını söyleyen köylüler olay sonrası jandarmaya verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise tutanak tutarak bölgeden ayrıldı. Kaya parçası ise olduğu yerde bırakıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ ETKİLENMEYE BAŞLADI"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Aşağıdağdere Mahallesi sakinlerinden Murat Efe ise patlamanın dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini kaydederek, ara ara yapılan patlamalardan dolayı büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade eden Efe, "Dün saat 17.00 civarı mıcır ocağı patlatma yaptı. Yapılan patlatma sonucunda tonlarca ağırlığında ki kaya parçası oradan buraya düştü.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Bu mıcır ocağı yaklaşık olarak 15 metre aşşağıdaki Aşşağıdağdere Mahalle halkının evini yıkacak edecek artı can kaybı, mal kaybı olacak. Biz yıllardır bu ocakla uğraşıyoruz, bizim isteğimiz bu ocağın durdurulması. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ne can güvenliği kaldı ne mal güvenliği, ne de huzuru kaldı. Okula giden çocuklarımız patlatma olduğunda diyorlar ki deprem oldu. Çocuklarımız etkilenmeye başladı. Evlerimiz zarar görüyor. Yetkili birimler bu ocağa izin nasıl verdiler acaba? Bu ocak eğer onların köyünde olsaydı bu izini verirler miydi çok merak ediyorum. Artık yetkili birimleri Allah'a havale ediyorum, ellerini vicdanlarına koyarak bu ocağın kapatılması için gerekeni yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

KAYANIN ÇEVRESİNDE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Diğer mahalle sakinleri de Efe gibi mağduriyetlerini ve korkularını dile getirerek yetkililerden olaya çözüm bulunmasını istedi. Kopan kaya parçasının yanına park eden otomobillerin küçücük kalması ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kayanın çevresinde toplanan vatandaşlar ise eşine ender rastlanacak olayda hatıra fotoğrafları çektirerek olayı trajikomik bir hale getirdiler. Öte yandan, patlama anında vatandaşlar tarafından çekilen amatör kamera görüntüsü ise patlamanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi.

Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı

Denizli, Futbol, Honaz, Güncel

Kaynak: İHA


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