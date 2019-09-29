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(Özel) Develer traktör ile antrenman yapıyor

Çanakkale'de develer, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı.

29.09.2019 10:26(Özel) Develer traktör ile antrenman yapıyor
Çanakkale'de develer, güreş sezonu öncesi antrenmanlarına başladı. Sahipleri tarafından traktöre bağlanan develer, 1 saatlik yürüyüşle egzersizlerini tamamlıyor.

Çanakkale'nin Kurşunlu ( Dörtyol ) köyünde sonbaharın gelmesiyle güreş develeri de antrenmanlara çıkmaya başladı. "Komutan" ve "Çılgın Deniz" adlı iki deve, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin en önemli organizasyonları arasında yer alan ve binlerce kişi tarafından izlenen maçlar için antrenman yapıyor. Yaz boyunca hareketsiz kalan develer, maçlara kadar her gün 1 saatlik antrenmanla sezona hazırlanıyor.

Develerin sahibi Mustafa Savuran, "Yaz boyu damda baktığımız develer hareketsiz kalıyor. Kasım ayı içerisinde deve güreşleri başlayacağı için bu develerimizi de her gün 1 saat traktörle gezdiriyorum. Hem ayakları açılıyor hem de nefesleri açılıyor. Komutan ve Çılgın Deniz isimli iki devem ile iddialıyım" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kurşunlu, Dörtyol, Güncel

Kaynak: İHA

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