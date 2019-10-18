Haberler » Yaşam » (Özel) Devrek'in en eski kalaycısı mesleğin yaşatmaya çalışıyor

(Özel) Devrek'in en eski kalaycısı mesleğin yaşatmaya çalışıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kalaycılık yapan Macit Çekeneci, 50 yıldır yaptığı mesleğini sürdürme mücadelesi veriyor.

18.10.2019 10:59(Özel) Devrek'in en eski kalaycısı mesleğin yaşatmaya çalışıyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kalaycılık yapan Macit Çekeneci, 50 yıldır yaptığı mesleğini sürdürme mücadelesi veriyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yıldan bu yana kalaycılık yapan Hüseyin Macit Çekeneci adlı usta kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini zor şartlar altında yürütmeye çalışıyor.

Devrek'in Demirciler Çarşısında 50 yıldan bu yana baba mesleği olan kalaycılığı yürüten Macit Çekeneci, "Babamdan teslim aldığım ve 50 yıldan bu yana devam ettirdiğim mesleği zor şartlar altında devam ettirmeye çalışıyorum. Artık bu mesleğin son temsilcileri arasında yer alıyorum. Şu ana kadar bu sanatta yetişen yeni bir eleman yok yani sizin anlayacağız bir sanat daha tarihe karışma aşamasına geldi. Bölgede de çok kalaycı ustası olmadığı için çevre il ve ilçelerden de iş yaptırmaya gelen esnaf ve vatandaşlarımız var. Ama dediğim gibi artık biz son nesiliz bu meslekte" diye konuştu. - ZONGULDAK

Hüseyin Macit, Zonguldak, Devrek, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
11:42 Belediye başkanları bir araya geldi
11:39 Kaymakam Arcaklıoğlu: "Muhtar, sorumlu olduğu köyde devleti temsil ediyor"
11:39 DDK Başkanı Yunus Arıncı'dan Rektör Çomaklı'ya ziyaret
11:36 İnovatif Gençlik Kulübü'nden "Kars'ı Tanıyalım, Tanıtalım" Sergisi
11:35 Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi
11:18 Köy yolunda geçiş için çalışma başlatıldı
11:03 Eyyübiye'de semt pazarı için yer tahsisi bekleniyor
18.10.2019 11:47:59