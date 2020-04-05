Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Özel diş hekimlerinden mali destek isteği

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği 'Acil Diş Hekimliği Hizmetleri' çerçevesinde kalarak hastalara hijyenik tedbirlerle hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

05.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:22
Özel diş hekimlerinden mali destek isteği

ADANA Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği 'Acil Diş Hekimliği Hizmetleri' çerçevesinde kalarak hastalara hijyenik tedbirlerle hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Dt. Güler, özelde çalışan diş hekimleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarının bu hizmetlerini devam ettirebilmesi için mali desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Bilim Kurulu'nun ve Türkiye Diş Hekimleri Birliği'nin (TDB) önerdiği tüm hijyenik önlemleri alarak hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Dt. Fatih Güler, "Kamu yararı adına, riski gözeterek kamu hizmetini önceleyerek çalışmaktayız. Ayrıca gelen her hastamızı pandemide nasıl davranılması konusunda eğitip, bilinçlendirmeye de çalışmaktayız" dedi.

KDV ORANI YÜZDE BİR'E DÜŞÜRÜLSÜN

Özelde çalışan diş hekimleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerini devam ettirebilmesi için mali desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Dt. Güler, açıklamasında şu konulara dikkat çekti:

"Acil diş hekimliği hizmetlerinin devamı için çeşitli önlemlerin alınmasını yetkili kurumlardan talep ediyoruz. 2020 Nisan ayından başlamak üzere tüm özel sağlık kuruluşlarında KDV oranının yüzde bire düşürülmesi, bu uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 01 Nisan 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar tüm özel sağlık kuruluşlarının gelir vergisi oranlarının kademeli olarak azaltılması da taleplerimizden bir tanesi. Elektrik ve doğal gazda uygulanacak olan son 3 ay ortalamasının baz alınması yerine, bir önceki yılın Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki tüketimin tüm konutlarda ve özel sağlık kuruluşlarında veri olarak kabul edilmesi ve bu süre zarfında bir önceki yılın tüketimin yüzde 50'sinin faturalandırılması lazım. Pandemi devam ettiği sürece de yüzde 50 uygulamasının devam ettirilmesinin daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu uygulamaların kabulü için Maliye ve Enerji Bakanlığı'nı sesimizi duymaya davet ediyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Güler, Koronavirüs, Adana, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Özel diş hekimlerinden mali destek isteği - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:07: KTO destek uygulamalarını üyelerine duyurdu - Ekonomi 13:04: Renault, ilk çeyrekte liderliği sürdürdü - Ekonomi 12:58: fizy ve TV+ konserlerinin konuğu Feride Hilal Akın - Ekonomi 12:50: Turkcell, evdeki günlere müzikle eğlence katıyor - Ekonomi 12:22: Özel diş hekimlerinden mali destek isteği - Ekonomi 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 16:58: Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı - Ekonomi 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi