(ÖZEL) Djokovic'in koçu Oshannessy'den teniste başarının altın kuralları

özel açıklamalarda bulunan Wimbledon şampiyonu Novak Djokovic'in koçu Craig Oshannessy, teniste başarı için sadece kondisyon ve tecrübenin yeterli olmadığını, rakipler konusunda sahip olunacak data analizlerinin de sporcuların performansında önemli rol oynadığını söyledi.Uzun zamandır dünya 1 numarası ile çalışan Avustralyalı strateji koçu Craig Oshannessy, maçlardan hemen sonra saatlerce karşılaşmaları tekrar izleyerek data analizlerini çıkarıp değerlendirdiğini ve sporcuların bu analizleri oyun geliştirmek için kullanarak daha iyi performans gösterdiklerini belirtti. Oshannessy, "Sporcular rakiplerinin güçlü ve zayıf taraflarını öğreniyor ve karşılaşmalarda daha net kararlar alabiliyorlar" dedi."TENİSTE NİHAİ AMAÇ, RAKİBİNİN KÖTÜ OYNAMASINI SAĞLAMAKTIR" Tenis sporunda başarılı olmak için bazı altın kurallar olduğuna dikkati çeken Craig Oshannessy, topun vurulmak istenilen yere doğru vurulması değil, rakibin istemediği yere vurulmasının daha önemli olduğunu söyledi. Oshannessy, "Her zaman kortta en önemli ikinci kişisiniz. İlk kişi değil bunu asla unutmayın. Topa nasıl vurduğunuz önemli ama nereye vurduğunuz daha önemli. Tenis inanılmaz küçük marjları olan bir oyundur. Dünyadaki 1 numaralı oyuncu, sezon için oynadığı tüm puanların sadece yüzde 55'ini kazanır. Forehand'iniz size milyon dolarlık bir ev satın alır. Ancak ayrıca iyi bir backhand'e sahip olmanız evinizin önüne bir de milyon dolarlık Ferrari park etmenizi sağlar. Tenis inanılmaz derecede uzak mesafelerde oynanan inanılmaz küçük marjlar oyunudur. Gerçekte onunla başa çıkmak zorunda kalmadan önce rakibinizin kafasından neler geçtiğini anlamaya çalışın. Bir tenis maçının nihai amacı, iyi oynamak değildir; rakibinin kötü oynamasını sağlamaktır. Teniste her şey rastgele görünüyor, ancak bu aslında aradığınız kazanç yüzdelerini üreten tekrarlanabilir modellerden oluşan bir oyundur. Her maçta asıl amaç, rakibi oyun dışı bırakmaktır. Çok az oyuncu oyunun sonuna kadar savaşır. Bunlar her tenis sporcusunun hatırlaması gereken kurallardır" diye konuştu.- Wımbledon