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(Özel) Doktorlardan korona virüs hastasına doğum günü sürprizi

Eyüpsultan'da Covid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Ahmet Savaş'a doktorlar pasta alarak hastane odasında doğum günü sürprizi yaptı.

11.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:16
(Özel) Doktorlardan korona virüs hastasına doğum günü sürprizi
Eyüpsultan'da Covid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Ahmet Savaş'a doktorlar pasta alarak hastane odasında doğum günü sürprizi yaptı. Virüs nedeniyle gece gündüz demeden mesai harcayan doktorların hastalarının moralini yükseltmek için yaptığı duyarlı hareket ise büyük takdir topladı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesinde tedavi gören 50 yaşındaki Ahmet Savaş'ın doğum gününü doktorlar unutmadı. Korona virüs tedavisi nedeniyle yanına doktorlardan başka kimsenin alınmadığı Savaş'a doğum günü 10 Nisan'da doktorlar sürpriz yaptı. Özel tulumlarıyla hastane odasına ellerinde pasta ile gelen iki doktor, hastalarına "Mutlu Yıllar, İyi ki Doğdun" diye seslendi. Ağzında maske olduğu için mumları elleriyle söndüren Savaş'ın mutluluğu dikkat çekti. Savaş, yanına gelemedikleri için hastane bahçesinde olan kızına da camdan doktoruyla beraber el salladı. Virüs nedeniyle gece gündüz demeden mesai harcayan doktorların hastalarının moralini yükseltmek için yaptığı duyarlı hareket ise büyük takdir topladı.

"Allah sizleri sağlıktan alıkoymasın"

Doktorların yaptığı sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ahmet Savaş, "Allah razı olsun cümlenizden bu illetten kurtulmam için çalışan sağlık, hastane personelinden ve dualarınızda beni dilinizden, gönlünüzden eksik etmediğiniz için hepinize minnettarız. Allah sizleri sağlıktan alıkoymasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ahmet Savaş, Güncel
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