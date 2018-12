Donmak Üzere Olan Köpekleri Sobanın Yanında Isıtıp Etle Besliyor

09 Aralık 2018 Pazar 11:55



Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ 'da bir hayvansever, 5 yıldır sahipsiz köpekleri besliyor. Hayvansever, soğuktan üşüyen hayvanları ise işletmesinde soba kenarında ısıtıyor.Uludağ'da işletme sahibi olan Ahmet Yılmaz, her gün Uludağ'da bulunan sahipsiz köpekleri etle besliyor. Yaklaşık 5 yıldır gece gündüz beslediği sokak hayvanları Yılmaz'ın arkasından ayrılmıyor. Yılmaz, soğuktan üşüyen ve titreyen köpekleri kendi işletmesinde bulunan sobanın yanında ısıtarak donmaktan kurtarıyor. Her köpeğe isim takan ve hepsi ile ayrı ayrı ilgilenen Yılmaz, Dost ismini koyduğu 3 yaşındaki bir köpeğin ayağının üzerinden araba geçtiğini söyledi. Yılmaz, üşüdüğü zaman ayağı tutmayan Dost'a ayrı bir alaka gösteriyor.Yılmaz, Uludağ'da kimsenin bakmadığı onlarca sokak köpeğini tavuk eti ile besliyor. Uludağ'da eski 15 dereceyi bulan soğukta bile hayvanları beslemeye devam eden ve onları soğuktan donmaktan kurtaran Yılmaz, sokak hayvanlarının babası olarak anılıyor.Ahmet Yılmaz, "10 yıldır Uludağ'da esnaflık yapıyorum. Bu hayvanlar zor şartlar altında yaşıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar Bursa 'da kasaptan aldığımız etleri buraya getirip hayvanlara veriyoruz. Hayvanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazıları soğuk havadan dolayı etkileniyor. Eksi 10 derecede köpekler üşüyor. Onları içeride sobanın yanında ısıtıyoruz. Bizi yaratan Allah bu hayvanları da yarattı. Hayvanlara bakmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu hayvanlara zarar gelmemesini istiyoruz. Artık köpeklerle iç içeyiz. Her gün gelmeye çalışıyoruz. Gelmediğimiz günlerde hayvanlar bizi arıyor. Sabahları dükkanı açmaya geldiğimde hepsi üzerime atlıyor. Önce onları doyurup sonra dükkanımı açıyorum. Biz gelmediğimiz zaman köpeklere bakacak çok sayıda kimse olmadığı için yaz kış her gün geliyorum. İş yerini açmadığımız zaman soğuktan üşüyorlar, kimse ilgilenmiyor. Köpeklerin hepsine bir isim verdik. Yanımda bulunan köpeğin adı Dost. Daha önce ayağının üzerinden araba geçti. Şu anda ayağında platin var. Çok fazla soğukta kaldığı zaman ayağı tutmuyor. Kırılmış olan ayağı havada kalıyor. Genelde burada sobanın yanında sıcakta tutmaya çalışıyorum" dedi. - BURSA