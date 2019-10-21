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(Özel) Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek

Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için drone pilotlarının hazırladığı video büyük beğeni topladı.

21.10.2019 08:45(Özel) Drone pilotlarından Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek olmak için drone pilotlarının hazırladığı video büyük beğeni topladı. Videoda Türkiye'nin farklı şehirlerinden havadan görüntülenen Türk Bayrağı'na Plevne marşı eşlik etti.

DJI Türkiye isimli drone yardımlaşma ve bilgi paylaşımı grubu üyeleri, gönüllü olarak Barış Pınarı Harekatında görev alan kahraman Mehmetçiğe destek için video hazırladı. Hazırlanan videoda Türkiye'nin farklı şehirlerinde Türk Bayrağı dalgalanırken drone pilotları ise eşsiz manzarayı en iyi şekilde kayıt ediyor. Türkiye'nin doğal güzellikleri ile görüntülenen Türk Bayrağı eşsiz görüntüler oluşturdu. Gün doğumunda Erzurum kalesinde kaydedilen görüntülerde gökyüzünde dalgalanan al bayrak kendine hayran bıraktı. Beyaza bürünen Kars Kalesi üzerinde şehrin her noktasından görülebilen Türkiye Bayrağı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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