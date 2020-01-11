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(Özel) Dünyaya gözlerini açan 3 kapibara hayvanat bahçesinin maskotu oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen üç kapibara maskot oldu.

11.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:38(Özel) Dünyaya gözlerini açan 3 kapibara hayvanat bahçesinin maskotu oldu
Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen üç kapibara maskot oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bulunan bir çok hayvanın yanı sıra Güney Amerika kökenli hayvanlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesinin maskotlarından birisi olan kapibaralara yeni üç yavru daha katıldı. Nesilleri azalan ve Hollanda'dan Bursa'ya 2014 yılında getirilen 2'si erkek 4 kapibaranın yeni yavruları bakıcıların nezaretinde büyümeye devam ediyor. Toplam 13'e yükselen kapibaralar ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Annelerinin yanından bir an bile ayrılmayan kapibaralar marul, ot, çimen ve fundalık ile besleniyor. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Güney Amerika, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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