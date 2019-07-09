09.07.2019 12:07
Haberler» Güncel» Haber

(ÖZEL)-  DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI

(ÖZEL)-  DÜŞÜK NOT VEREN ÜNLÜ PROFESÖRE 5 AY HAPİS CEZASI

Yüksel KOÇ- İstanbul DHA - ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yüksel KOÇ- İstanbul DHA - ÖĞRENCİSİNE bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı.  Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.  Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

NE OLMUŞTU?
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti.  Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK DAVA AÇTI
Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Görüntü Dökümü:
----------
-Rigel'in fotoğrafı



Kaynak: DHA
Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, DHA, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:51   Büyükelçiden Türkiye Adalet Akademisine ziyaret
13:51   Hatay Büyükşehir Belediyesi finale göz kırptı
13:50   Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenen anma töreninde
13:50   Almanya'da camiye bomba ihbarı
13:50   DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
13:49   Minikler bahçedeki mahsulleri topladı
13:48   Kent Meydanı'nda trafik düzenlemesi