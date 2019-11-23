Haberler » Güncel » (Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi - Haber

(Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi

Kartal'da bir serada, yabani dut ağacına yapılan aşı ile Kasım ayında meyve vermesi sağlandı.

23.11.2019 09:09 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:18(Özel) Dut ağacı yapılan aşılamayla Kasım ayında meyve verdi
'da bir serada, yabani dut ağacına yapılan aşı ile Kasım ayında meyve vermesi sağlandı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Serası'nda, yabani dut ağacına yapılan sürgün göz aşısı ile Kasım ayında Avustralya dutu elde edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince deneme amacıyla gerçekleştirilen aşılama işlemi başarılı sonuçlandı ve dut ağacı, aşılamadan 15 gün sonra meyve vermeye başladı.

Normalde Haziran ayından sonra meyve vermeyen dut ağacının Kasım ayında hem de açık alanda bulunmasına rağmen meyve veriyor olması ise dut ağacını, serayı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı haline getirdi.

"15 günde bir ürün alıyoruz"

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karaca, Kasım ayında bile dut ağacından meyve elde edilmesini; aşıların sağlıklı yapılması, ağacın bakımının aralıksız devam etmesi ve sıcak giden hava koşullarına bağlıyor.

Karaca, doğru yapılan aşılama sayesinde üründen 15 günde bir meyve aldıklarını ifade ederek, "Kartal Belediyesi olarak yeşil alan kazanım çalışmalarımız bulunmakta. Bunların yanında, biz kullandığımız bitkisel materyallerin üretimiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Burada gördüğümüz dut ağacı üzerinde de aşılama teknikleri kullanarak yetiştiricilik yapmaktayız. Bunun yanında sıcakların doğru gitmesi normalde bu bitkinin yılda iki kere ürün verecekken bizim doğru sulama, bakım budama, gübreleme ihtiyaçlarını doğru uygulamamız ile birlikte 15 günde bir ürün alır hale getirdik bitkimizi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Yakacık, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:05 Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz
11:04 Valinin 'diş' anısı diş hekimi öğrencilerini güldürdü
11:04 Şehit Aybüke öğretmenin annesi Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke'mi arıyorum
11:04 Öğretmenler, ara tatilde okulun bahçe duvarını renklendirdi
10:59 Nazilli Belediyesi araç parkurunu modernleştiriyor
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
12:57 Çılgın aşık davul ve meşalelerle kız arkadaşından af diledi
23.11.2019 11:05:26