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(Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor

Zonguldak'ta yaşayan 32 yaşındaki çocuk gelişim uzmanı Elif Kara Aksu; beraberindeki çocuklarla birlikte duvarlara resimler çiziyor.

22.11.2019 12:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:55(Özel) Duvarlar Elif'in elleriyle hayat buluyor
Zonguldak'ta yaşayan 32 yaşındaki çocuk gelişim uzmanı Elif Kara ; beraberindeki çocuklarla birlikte duvarlara resimler çiziyor. Okul binaları, mahalle duvarlarını renklendiren Aksu, resme yeteneği olan çocukların da yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Kilimli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Elif Kara Aksu, çocukluğunda başladığı resim yeteneğini sürdürmeye devam etti. Aksu, ilk önce evinin duvarlarını süsledi ardından da mahallesinin duvarlarına çizgi film karakterleri çizmeye başladı.

Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında yeteneğini sergileyen Aksu, çocuklardan da birlikte resim çizme talebi gelmeye başlayınca okul duvarlarını da boyamaya başladı. Duvarlara çizgi film karakterlerinin yanı sıra dünya, bayrak resimleri çizen Aksu'nun yeteneğini görenler takdir etti.

"Beni izleyen teyzeler bile resim yapmak istedi"

Resim yaparken kendisini izleyen mahalle sakinlerinin bile resim çizmeye heveslendiğini anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Çocuk gelişimciyim. Çocuğukluğumdan beri resim yapıyorum. Son bir kaç yıldır duvarlara çizmeye başladım. Çocuklarla çizmeye başladık. Evde çiziyordum ama dedim ki ufak çaplı çocukları çok dahil edemiyorum. Çocuklar da yanıma gelmeye başlamıştı. Bir yerden sonra onların da ellerine fırça vermiştim. Boyamaya başladık. Daha güzel oldu. İlk başlarda mahallemde zaten çok yaşıtım yok. Teyzeler öyle oturup beni izliyorlardı. Sonra onlar da resim yapmak istediklerini söylediler. Bir gün onlarla da resim yapacağım. Çocuklardan resim çizemediklerini söyleyen oluyordu. Başladık. Sonra çocuk çizebildiğinin farkına vardı. Kolay kolay anneler de izin vermez zaten. İlk başlarda ev duvarlarına çizer genelde çocuklar. Bu şekilde çıktık. Kendileri de farkına vardıkça şu anda kendileri benden talep ediyorlar."

"Yeteneği olan hayallerinin peşinden gitsin"

Ücret karşılığı duvara resim yaptırmak isteyenlerin bile olduğunu anlatan Elif Kara Aksu, "Beni gördüğünde ücret karşılığı yapar mısın diyenler oluyor. Bir şekilde başlayacağım ve çocuklarla başlayacağım. Alınan ücretleri de yine lösemili çocuklara bağışlayacağız. veya kimsesiz çocuklara bağışlayacağız. Çocukları kökten yetiştirmiş olacağız. Biz söyleyerek değil çocuklar bunu uygulayarak yapacağız. Bu bizim sorumluluğumuz. Yeteneği olanlar hayallerinin peşinden gitsin. Aileler bazen başka bir branşa yeteneği olan çocuklarını resim gibi yeteneklere zorlamaya çalışıyorlar. Sonraki süreçte ise başka yeteneği olduğu ortaya çıkıyor. Aileler de çocukları ne istiyorsa neye yeteneği varsa ona destek olmalı" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Elif Kara, Aksu, Yaşam

Kaynak: İHA

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