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Özel düzenek kurup iş makinelerinden motorin çaldı

Denizli'nin Çal ilçesinde kurduğu özel düzenekler ile iş makinelerinden motorin çalan bir şahıs, çaldığı 300 litre akaryakıt ile jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

21.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:52Özel düzenek kurup iş makinelerinden motorin çaldı
Denizli'nin ilçesinde kurduğu özel düzenekler ile iş makinelerinden motorin çalan bir şahıs, çaldığı 300 litre akaryakıt ile jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde meydana geldi. Çal ilçesinde bir süredir bazı vatandaşlara ait iş makinelerinden akaryakıt çalındığı şikayetleri üzerine harekete geçen jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından Gökhan G. (30) isimli bir şahsı takibe alan ekipler şahsın birkaç iş makinesinin deposundan yanında getirdiği bidon ve özel düzenekler ile akarkayıt çektiğini belirledi. Şahsın kullandığı 34 MKS 02 plakalı otomobili takibe başlayan ekipler, aracı Akkent Mahallesi'nde durdurdu. Şahsı gözaltına alan ekipler aracın bagajında yaptığı aramada bidonlar içerisinde 300 litre çalıntı akaryakıt ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen ve çalıntı olduğu belirlenen akaryakıt ise sahiplerine geri verildi. - DENİZLİ

Jandarma, Çal, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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