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(Özel) E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde aniden dönüş yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu

5 Karayolu Avcılar mevkisinde sinyal vermeden bir anda akaryakıt istasyonuna giren otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

05.08.2019 10:06 (Özel) E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde aniden dönüş yapan otomobil sürücüsü kazaya neden oldu
E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde sinyal vermeden bir anda akaryakıt istasyonuna giren otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. Motosikletlinin düşerek sürüklendiği kazada başka bir motosiklet sürücü, otomobil sürücüsünün üstüne yürüyerek, "Bizi mi öldüreceksin" dedi. Küfürlerin havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Avcılar mevkisi Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, sinyal vermeden en soldan en sağ şeride geçerek akaryakıt istasyonuna girmek istedi. O esnada otomobil sürücüsü aniden frene basınca arkasında seyreden motosikletli gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletiyle beraber yere düşerek birkaç metre sürüklenen genç, yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olayı kask kamerasıyla kaydeden motosiklet sürücü Zafer Y., kaza geçiren sürücünün motosikletini kaldırdı.

"Bizi mi öldüreceksin"

O esnada otomobilin önünde seyreden ve kazadan kıl payı kurtulan başka bir motosikletli ise durum karşısında öfkeden deliye döndü. Motosikletli üstüne yürüdüğü otomobil sürücüsüne ağır küfür ve hakaretler ederek, "Bizi mi öldüreceksin" dedi. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle tartışma büyümeden önlenirken, taraflar ise birbirinden uzaklaştırıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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