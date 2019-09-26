Haberler » 3. Sayfa » Haber

(Özel) E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi

Pendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

26.09.2019 11:27(Özel) E-5'te tır çilesi havadan görüntülendi
Pendik'te limana girmek için E-5 karayolunda sıra bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tırların saatlerce beklemesi trafik yoğunluğuna sebep olurken vatandaşlar tırların kazalara yol açmasından şikayet etti. Kilometrelerce uzunluktaki tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Limana girmek için E-5 karayolunda bekleyen yüzlerce tır, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yolda bekleyen tır sürücüleri Pendik'te bulunan limanda işlemlerin yavaş ilerlemesinden yakındı. Oluşan uzun kuyruk, tır sürücülerinin çektiği çileyi gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise yolda bekleyen tırların kazalara sebebiyet vermesinden şikayet etti. Tırların saatlerce E-5'te beklemesinden dolayı trafik yoğunluğu da oluştu.

Tırların oluşturduğu uzun kuyruklardan şikayetçi olan Yavuz Şahin isimli vatandaş, "Burada hep trafiğe neden oluyorlar, üst taraf boydan boya belki 5 - 10 kilometre kapalı. Hep trafik hep trafik" dedi.

Tır şoförü Şaban Şahin ise "Akşam 20.00'den beri kuyrukta bekliyoruz. Limandaki gemi kapıları açacak da biz de içeri gireceğiz" diye konuştu.

Kilometrelerce uzunluktaki tır kuyruğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:32 Sınır ötesi operasyonlara yerli ırk köpek...Nesli tükenmek üzereydi, TSK'nın vazgeçilmezi oldu
13:31 Teröre karşı Bakanlık'tan seferberlik açıklaması
13:28 Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü
13:28 Burhaniye'de ot yangını korkuttu
13:28 Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı
13:27 Ataşehir'de anne-oğlun hırsızlık yaptığı anlar kamerada
13:26 Otel odasında ölü bulundu