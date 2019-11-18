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(Özel) E-5'te zincirleme kazada bir araç takla attı

5 kara yolu Beylikdüzü mevkisi Büyükçekmece istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla atarak 2 şeridi trafiğe kapattı.

18.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 18.11.2019 09:36(Özel) E-5'te zincirleme kazada bir araç takla attı
E-5 kara yolu Beylikdüzü mevkisi Büyükçekmece istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla atarak 2 şeridi trafiğe kapattı. Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü, vatandaşların yardımıyla kurtarılırken takla atan araca başka bir aracın çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinden E-5 Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 NIH 32 plakalı aracın sürücüsü, o sırada yan yola girmeye çalışan 77 AAG 656 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 NIH 32 plakalı araç bir anda takla atarak başka bir arabaya çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücünün, yardımına diğer sürücüler koştu. Aracın içinden sürücüyü çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde uzun araç kuyruk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazada takla atan araca başka bir aracın çarpması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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