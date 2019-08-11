Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi

Avcılar'da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park ettiği araçlar yüzünden trafik durma noktasına geldi.

11.08.2019 10:34 (Özel) E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi
Avcılar'da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park ettiği araçlar yüzünden trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durduğu o anlar havadan görüntülendi.

E-5 Karayolu Avcılar Ambarlı yan yol üzerine kurulan hayvan pazarı ve kurban kesim alanı olumsuzluğa neden oldu. Bayram namazının ardından kurban kesimine gelen vatandaşlar araçlarını yanyol ve E-5 karayolu üzerine park etti. Avcılar Merkez istikametine doğru parklanmalar nedeniyle trafik tamamen dururken, araçların bazılarının E-5 üzerine park etmesi de yoğun trafiğe neden oldu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:58   Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
10:57   Sinop'ta şarampole uçan araçta sıkışan 4 kişi güçlükle çıkarıldı
10:55   Milli Savunma Bakanı Akar: "Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin"
10:53   Maganda kurşunu, bayram namazından çıkan gence isabet etti
10:53   Otomobil takla attı: 1 yaralı
10:53   Bayram sabahı ölümden döndüler
10:49   Acemi kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesti