Özel Ege Şehir Hastanesinden Organ Bağışına Destek

Organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Organ yetmezliği sorunu yaşayan kişilerin sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kutlanmaktadır. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir.

Tüm sağlık çalışanlarımız organ bağışına destek oldular

Özel Ege Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul: '' Organ bağışı konusunda halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak için hastanemizde organ bağışı standı açtık. Hafta boyunca vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıldı. Organ ve doku bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtları alındı. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederiz'' dedi. Ayrıca organ bağışı, naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla ''Organ Bağışı'' konulu bir panel düzenlendi. Düzenlenen panelde Özel Ege Şehir Hastanesi Başhemşiresi Nalan Yalçın, ''Organ nakli nedir? Kimler organ bağışında bulunabilir? Hangi organ ve dokuların nakli yapılabilir? Yasal ve dini boyutu nedir? Beyin ölümü, beyin ölümüne kimlerin karar verdiği, organ bağışında ailenin onayının alınması gerektiği'' konularında bilgiler verdi.