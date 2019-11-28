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"Özel Eğitim, Aile, Öğretmen, Çocuk Gelişimi" konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği işbirliği ile "Özel Eğitim, Aile, Öğretmen, Çocuk Gelişimi" konulu konferans gerçekleştirildi.

28.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:50
Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği işbirliği ile "Özel Eğitim, Aile, Öğretmen, Çocuk Gelişimi" konulu konferans gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken'in konuşmacı olarak katıldığı etkinliği takip edenler arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fadime Özdemir Koçak, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan, akademisyenler, öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar ile aileleri yer aldı.

"Öğrenme ve gelişim için asıl olan uyanık olduğumuz zamanlardır"

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, öğrenme ve gelişim için asıl olan zamanın uyanık olunan zamanlar olduğunu ifade ederek, "Öğrenme ve gelişim denilen süreç uyurken ve uyanıkken olmak üzere iki türlüdür, uyanık halde iken işitsel, görsel, duyusal şekilde uyarılara maruz kalırız, bu uyarılar yardımı ile vücuda girdiler alınır ve uyku sürecinde bu girdiler işlenerek büyüme denilen olgu, metabolizma tarafından desteklenir. Öğrenme ve Gelişim için asıl olan uyanık olduğumuz zamanlardır. Gelişim ve öğrenme birbirini destekler öğrenerek gelişiriz, gelişerek öğreniriz. Öğrenmeyi, kişinin kendi kendine öğrenme süreci ve sosyal öğrenme olmak üzere iki temel şekilde yapılandırabiliriz. Bebeklik dönemine bakıldığında gün içerisinde çocukla en fazla vakit geçiren kişinin, çocuğun gelişim ve öğrenmesi üzerinde de en çok etkisi olduğu görülecektir. Gün içerisindeki yaşantıları, yetişkinler ne kadar doğru bir şekilde anlamlandırırsa, çocuklarda öğrenme ve gelişimdeki potansiyelini maksimum düzeyde kullanabilir. Gelişimi yetersiz olarak dünyaya gelen bir çocuk hayata bir sıfır yenik başlamış olur. Bu çocuklarımızın görsel öğrenme olarak yetersiz kaldıkları zamanlar olacaktır, bu durumda bizlerin, anne ve babaların daha fazla çaba göstermesi gerekecektir. Bu durumdaki çocukları olan aileler için günün her anı bir fırsattır çünkü çocuk uyanık iken bir şeye odaklanıyorsa, onu merak ediyordur ve oradaki yetişkinin onu açıklamasıyla çocuğa girdi sunması çok önemlidir. Çocukların üretme aşamasında defalarca o nesneyi anlamlandırmak gerekebilir" dedi.

Konuşmasını bitiren Prof. Dr. İbrahim Halil Diken'e Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Sıddıka Özkaldı Karakuş tarafından teşekkür belgesi verilmesinin ardından etkinlik sona erdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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