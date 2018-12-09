Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri hünerlerini sahnede sergiledi

09 Aralık 2018 Pazar 11:36



09 Aralık 2018 Pazar 11:36

Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri hünerlerini sahnede sergilediÖzel Eğitim Anaokulu öğrencileri oynadı anne ve babaları alkışladıDÜZCE - Engelli 3-6 yaş arası minik çocukların eğitime hazırlık için temel eğitim öncesi okul adaptasyonu çekmemeleri için açılan Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri hünerlerini düzenledikleri program ile gösterdiler. Çocuklar sahnede yeteneklerini sergilerken anne ve babalar da özel çocuklarının gösterileriyle mutluluğu yaşadı. Düzce'de Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından engelli 3-6 yaş çocukların temel eğitim öncesi okul ve yaşam adaptasyonları sağlamak, onları hayata hazırlamak için kurulan Düzce Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri bir yıl boyunca öğrendikleri şarkıları ve oyunları sahneledi. Sahnede heyecanları gözlerinden okunan minikler, zaman zaman sahnede olduklarını unutup kendilerini izleyen anne ve babalarına el sallarken, anne ve babaların mutluluğu da gözlerine yansıdı. Özellikle hareketli parçalara ve sahnede çalan Erik Dalını özel minikler, göbek atarak eşlik ederken miniklerin aileleri de alkışlarıyla tempo tuttular. Program sonunda ise Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay ve protokol üyeleri çocuklara hediyeler verdi ve sahnede fotoğraf çektirdi.