Haberler » Güncel » Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu

Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu

Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu yazdı.

18.10.2019 16:43Özel eğitim öğrencilerinden Mehmetçik'e moral mektubu
Manisa'nın Demirci ilçesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu yazdı.
Özel eğitim sınıfı öğrencileri, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek mektuplarını Kıdemli Başçavuş Hasan Çayır'a teslim etti.
Öğrenciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş'in annesi Zekiye Güneş'e de mektup ve ay yıldız işlemeli yazma gönderdi.
Mektupta, "Ne büyüksünüz ki şehit annesi oldunuz. Sakın üzülmeyin. Bizler sizlerin oğulları ve çocuklarınınız." ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Uğur Güncan, özel eğitim alan öğrencilerinin Mehmetçik'e moral, şehit olan askerlerin ailelerine de destek vermek istediğini belirtti.
Öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı önünde poz vererek Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Anadolu Lisesi, İbrahim Ethem, Demirci, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:07 Gelendost Kaymakamlığı'ndan sabah namazı sonrası çorba ikramı
18:11 Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı
18:06 Sağlık çalışanlarından nefes kesen tatbikat sonrası Mehmetçiğe selam
18:06 Başkan Zolan muhtarlarla bir araya geldi
18:11 Binali Yıldırım: Tıpış tıpış geldiler, bütün şartları kabul edip gittiler
18:10 İtalya, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı olumlu buluyor
18:10 Yasaklanan mitingi düzenlemek isteyen 9 kişi gözaltına alındı
18.10.2019 18:13:10