Özel Eğitim Seminerlerinin İlki Kosova'da Gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle SOBE- Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Eğitim Koordinatörü ve Anadolu Otizm Vakfı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın danışmanlığında hazırlanan Özel Eğitim Seminerleri'nin ilki Priştine 'de gerçekleştirildi.Yoğun katılımın olduğu seminere özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, psikologlar, terapistler, logoped ile alanda okuyan öğrenciler ve ilgili ailelerden oluşan yaklaşık 350 kişi katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, "Bugün itibariyle başladığımız bu proje ile birlikte biz esas itibariyle 2017 yılında Priştine Belediyesi ile birlikte kurulması için anlaştığımız Otizm ve Down Sendromlu Merkezine insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyeceğiz. Özellikle bu gerçekeleşecek programla birlikte program sonunda alınacak sertifikalar bizim için bir sonraki eğitimlerin altyapısını oluşturacak. Bu sertifikaların alınmasından sonra uygulama eğitimlerine başlanacak ve akabinde de iş başı eğitiminin takibi yapılacak" ifadelerinde bulundu.Emerald Otel konferans salonunda gerçekleşen ilk seminerde "Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitiminde Kanıta Dayalı Bilimsel Öğretim Metodları" konusunda İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Proğramları Direktörü Uzman Zeynep Erdem sunum yaptı. İkinci oturumda ise İzmir Anadolu Otizm Vakfı Eğitim Koordinatörü Uzman Sedef Elif Akdam, "Temel Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Her iki sunumda da uzmanlar birer saatlik bilgi aktarımından sonra interaktif eğitim için katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Özel Eğitim Seminerlerinin diğer modülleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlencek seminerlerle tamamlanacak olup her biri 2 ayrı konuda düzenlenecek. Türkiye Mezunları Derneği - TUMED Kosova 'ın katkılarıyla düzenlenen Özel Eğitim Seminerleri, proje paydaşları olan Autizmi Flet, Autizmi ve Kosova Ulusal Otizm Birliği Derneklerinin talepleri dikkate alınarak belirlenen konuları içerecek şekilde 4 modülden oluşuyor.Eğitim sonunda verilecek sertifikalar, uygulayıcı sertifika eğitimleri ile iş başında düzenlenecek eğitimler için ön aşama olarak kabul edilecek. - ANKARA