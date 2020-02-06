Haberler » 3. Sayfa » Özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu - Haberler

Özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu.

06.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:44Özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu
'in ilçesinde özel eğitim uygulama okulundaki yangın korkuttu. Çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 107. Sokak'ta bulunan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına, Edremit İtfaiye Grup Amirliği Akçay Müfrezesi kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında kazan dairesinin elektirik tesisatı ve yalıtım malzemeleri zarar gördü. Yangın nedeniyle okulda kısa süreli korku yaşandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 20:35:49