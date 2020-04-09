Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okullarla birlikte özel çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon ve eğitim merkezleri de eğitimlerine ara verdi.

09.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:44
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda
BALIKESİR - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında eğitime ara verilen okullarla birlikte özel çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon ve eğitim merkezleri de eğitimlerine ara verdi. Veliler, okul sahipleri ve öğretmenler devlet destekli ayakta duran bu okulların uzaktan eğitim ile yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyerek özel çocukların eğitimi için devlet desteğinin şart olduğunu dile getirdi.
Eğitim ve öğretim hayatlarını devlet destekli kurumların ödeneklerinden sağlayan özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesiyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Balıkesir 'de zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu, fiziksel engelli, özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış yaklaşık 200 öğrencinin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi kurucuları Çisem ve Mehmet Emre Özkan çifti, devletten bu tür eğitim kurumlarına da destek vermesi gerektiğinin önemine işaret etti.
Balıkesir'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi işleten Çisem Özkan, devlet destekli kurumların ödeneklerinden aldıkları desteğin korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesiyle kesildiğini söyledi. Özkan, Türkiye genelinde yaklaşık 390 bin özel eğitime muhtaç öğrenci olduğununu belirterek, ülke genelindeki 2 bin 650 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin yaşadığı sıkıntıları anlattı.
"Uzaktan rehabilitasyon faaliyetleri yürütülebilir"
Devletten destek aldıkları takdirde özel eğitim gören çocuklara rehabilitasyon hizmetlerinin uzaktan da verilebileceğini hatırlatan Çisem Özkan, "Çünkü uzaktan bir şekilde rehabilitasyon faaliyetlerini yürütebilmemiz de mümkün. Birçok öğrencimiz şu an uzaktan eğitim programına uygun değil. 18 yaşın üzerinde bazı engelliler herhangi bir devlet okuluna gitmedikleri için şu anda uzun zamandır evlerindeler. Onları en iyi tanıyan öğretmenleri ve fizyoterapistleri tarafından uzaktan da olsa takip edilmek istiyorlar. Bunun için ödeneklerin devam ettirilmesini talep ediyoruz. Biz 340 kapasiteli bir okuluz ve burada zihinsel engelli, otizmli, down sendromlu, fiziksel engelli, özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış yaklaşık 200 öğrencimiz var. 200 öğrenciye hizmet veren, 20'nin üzerinde de çalışanımız mevcut" dedi.
Öğrenci velisi Sema Eraşık: "EBA'daki dersler bizim için uygun değil"
Çocuğu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Sema Eraşık isimli veli de kurumların devlet desteği almasının gerektiğini ifade ederek, "Otizmli bir oğlum var. Birebir eğitim alıyoruz biz kurumlarımızdan. Şu an kurumlarımız kapalı olduğu için de çocuklarımız zor bir dönemden geçiyorlar. Zaten birebir eğitim almaları gerekiyor. EBA'da yayınlanan dersler bizlere yeterli değil, bizim için uygun değil. Kurumlarımıza devletimizin desteğinin devam etmesini istiyoruz. Onlara destek devam edilsin ki öğretmenlerimiz destekten yararlansın ve biz de bire bir eğitim alamaya devam edelim" dedi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
DSÖ Sözcüsü’nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Haberler
DSÖ Sözcüsü'nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Haberler ›› genel ››Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri zor durumda - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

00:27: Maskeli soyguncular polisten kaçamadı - Haberler 00:18: 9 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:14: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 23:41: Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı