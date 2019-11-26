Haberler » Güncel » Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi - Haber

Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen etkinlikle özel eğitimli çocuklar Ihlamur Seyir Terasını gezdi.

26.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:58Özel eğitimli çocuklar seyir terasını gezdi
'ün ilçesinde düzenlenen etkinlikle özel eğitimli çocuklar Ihlamur Seyir Terasını gezdi.

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin kendilerini toplum içerisinde olduklarını hissettirebilmek amacıyla gezi programı düzenledi. Okul idaresi tarafından düzenlenen program kapsamında özel eğitimli 9 öğrenci Ihlamur Seyir Terası'nı gezdi. Öğretmenleri ile birlikte yedikleri yemeğin ardından öğrenciler 'Bitki ve Hayvan' müzesini gezdi. Etkinlik ilçenin hakim tepelerinden bir tanesi üzerine inşa edilen ve kentin net bir şekilde görüldüğü Yenice Seyir Terasını tamamen gezdikten sonra sona erdi. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Rusya: "S-400'lerin üçüncü teslimatı 2020'de"
18:10 İtalya'da köprülerin çökmesi altyapı sorunlarını gündeme getirdi
18:10 Aksaray'daki kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi
18:05 Bursa Emniyeti'nde atamalar belli oldu
18:05 Prof. Dr. Özener: "Türkiye'de yaklaşık 6.5 yılda bir 7'den büyük deprem meydana geliyor"
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 18:13:18