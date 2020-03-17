Özel eğitimli köpeklerin tespit ettiği patlayıcılar imha ediliyor
JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kapan 7 Garisa Operasyonu'nda özel eğitimli köpeklerin tespit ettiği patlayıcıların, imha edildiğini duyurdu.
17.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:21
JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kapan 7 Garisa Operasyonu'nda özel eğitimli köpeklerin tespit ettiği patlayıcıların, imha edildiğini duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hassas burunlu yardımcılarımız görev başında. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Kapan 7 Garisa Operasyonu' kapsamında görev yapan özel eğitimli köpeklerimizin, arazide tespit ettikleri mayın ve el yapımı patlayıcılar uzman personelimiz tarafından imha ediliyor" denildi.
Kaynak: DHA
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