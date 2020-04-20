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(Özel) El ele koronayı yendiler

Bursa'da tedavi gören Özçelik çifti, el ele koronayı yendi.

20.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:32
(Özel) El ele koronayı yendiler
Bursa 'da tedavi gören Özçelik çifti, el ele koronayı yendi. Tedavi gören bir diğer hastaya ise eşi tarafından hastane odasında doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye 'nin dört bir yanından gelen güzel haberler, insanların yüreklerine su serpiyor. Tedaviyi tamamlayıp taburcu olanlar ve aileleri kadar, onlarla yakından ilgilenen doktorlar da duygu dolu anlar yaşıyor. Bursa Medicana Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören hastaların taburcu olmaları büyük sevince vesile oldu. Salgına yakalanan İsmail (64) ve Şengül Özçelik (62) çifti, 10 günlük tedavi sürecinin ardından el ele evlerinin yolunu tuttu. Birlikte tedavi sürecini tamamlayan Özçelik çiftini hastane çalışanları alkışlarla uğurladı.

Aynı hastanede tedavi gören Ahmet Arda Tanrıkut'a ise eşi doğum günü sürprizi yaptı. Hastaneye pasta gönderen Tanrıkut'un eşi, 52 yaşına basan Tanrıkut'u görüntülü olarak aradı. O esnada elinde pasta ile odaya giren hastane çalışanlarını gören Tanrıkurt, mutluluktan ne diyeceğini şaşırdı. Kısa süre sonra taburcu olacak Tanrıkurt'a ailesinin 'Sakın mumları üfleme' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Hastaları taburcu ederken mutluluktan ağlamaklı olduklarını dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, "Genellikle yaşları ileri olduğu için, tedavi olumlu sonuçlandığında çok mutlu oluyoruz. Özellikle Özçelik çiftinin durumları ciddiydi. Ancak onları buradan el ele uğurladığımız için çok duygulandık. Bu ciddi bir hastalık. Herkesin bunu ciddiye alması gerekiyor. Hijyen kurallarına mutlaka özen göstermeliyiz. Yetkililerin dediklerini dikkate almalıyız. Tabii ki saplantı derecesine getirerek çok tedirgin olmamak da gerekiyor. İnsanların mutlaka evde kalmaları lazım. Ancak bu biraz yanlış anlaşılıyor. Kendi evlerinde kalmaları gerekiyor. Çünkü duyuyor ve görüyoruz, insanlar komşularına gidiyor. Herkesin kendi evinde kalması gerekiyor" dedi.

Taburcu olan vatandaşlar, kendileriyle yakından ilgilenen ve aileleri gibi yaklaşan hastane çalışanlarına teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Güncel
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