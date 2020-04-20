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(Özel) El freni çekilmeyen otomobil son anda durdu, faciadan dönüldü

Denizli'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil bir anda hareket etmeye başladı.

20.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:52
(Özel) El freni çekilmeyen otomobil son anda durdu, faciadan dönüldü
Denizli 'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil bir anda hareket etmeye başladı. Otomobil bir marketin önünde kaldırıma çarparak durabildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhitti olduğu inşaata giden E.S., 20 AUC 55 plakalı aracını yolun kenarına park etti. El frenini çekmeyi unutarak araçtan ayrılan E.S.'nin otomobili bir süre bulunduğu noktada kaldı. Yokuş aşağı park edilen otomobil bir süre sonra kendi kendine ilerlemeye başladı. Yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil bir marketin önünde kaldırıma çarparak durabildi. Olayı fark eden market esnafı hareket eden otomobilin sahibini aramaya başladı. Otomobilin sahibini bulamayan esnaf olayı polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüye ulaşmaya çalıştı. Sahibine ulaşılamayan otomobilin sürücüsünün aracını bırakıp kaçtığı düşünülerek olay yerine çekici çağrıldı. Bölgeye gelen çekici otomobili yol ortasından kaldırmak üzereyken E.S. aracının yanına gelerek ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. E.S. daha sonra otomobilini alarak bölgeden ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Merkezefendi, Karaman, Denizli, 3. Sayfa
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