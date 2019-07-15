15.07.2019 09:33
Haberler» 3. Sayfa» Haber

(Özel) Emanet aldığı aracı vermeyince 'hırsızlık'tan ceza aldı

(Özel) Emanet aldığı aracı vermeyince

Arkadaşından emanet aldığı otomobili iade etmeyince 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Arkadaşından emanet aldığı otomobili iade etmeyince 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Yargıtay ise olayın hırsızlık olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Birlikte alkol aldığı arkadaşıyla aracına binen genç, 'biraz ben kullanayım' diyerek direksiyona geçti. Bir süre sonra 'meşrubat alır mısın?' bahanesiyle aracın sahibini otomobilden indirdi. Markete giren araç sahibi, dönüşte büyük şok yaşadı.

Emaneten direksiyonuna geçtiği araçla kaçan alkollü genç, polis tarafından yakalandı. 'Dolandırıcılık' suçundan hakkında dava açılan sanık, hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz edildi.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi; "Sanığın; emanet aldığı aracı iade etmemesi şeklindeki eyleminin, aracın zilyetliğinin devredilmemesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 141/1. maddesinde yazılı ve 6763 sayılı Kanun'un 31. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaşma kapsamında yer alan hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülmek suretiyle yazılı şekilde dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması, kanuna aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - BURSA
Kaynak: İHA
Yargıtay, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:23   'Banker Bilo' filmi Van'da gerçek oldu
13:22   Ölümün kıyısından döndüler: 5 yaralı
13:16   Sarıgöl'de fırtına etkili oldu
13:10   15 Temmuz darbe girişimi arşiv görüntüleri
13:09   Dağda yaralanan belediye şube müdürü helikopterle hastaneye ulaştırıldı
13:05   Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
12:45   Fransa'da Cezayir'in futbol kutlamaları işkenceye döndü