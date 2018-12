Engelli Antrenör Elinden Tuttuğu Sporcuları Başarıya Taşıyor

02 Aralık 2018 Pazar 09:27



Geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan 40 yaşındaki engelli antrenör Ömer Cantay, kendisi spor yaparken engelli gençlerin de elinden tuttu. Çevresinin "Yetenek Avcısı" dediği antrenör, tüm engelleri aşarak birçok engelli sporcuyu Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna taşıdı.40 yaşındaki engelli antrenör Ömer Cantay, 2 yaşında geçirdiği felç sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başladı ama spora olan büyük isteğini hiçbir zaman kaybetmedi. Azmi ve inancıyla engelini aşarak spor yapmaya başlayan Cantay, atletizmde önemli başarılar elde etti. Cantay, hayatını birleştirmek istediğindeyse eşinin ailesi engelli olduğu için izin vermedi. Sevgileriyle tüm engelleri aşan Ömer ve Fatma çifti evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu. Cantay, bir yandan tekerlekli sandalyesiyle koşmaya bir yandan da başarılı sporcular yetiştirmeye başladı. Adana 'da sürdükleri hayatları ise Bağcılar Belediyesi 'nden gelen antrenörlük teklifi ile değişti. Eşinin de ısrarıyla Adana'dan İstanbul 'a gelen ve kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan sporcular için çalışan Cantay, Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı'nın başına geçti. Kimi zaman çocuklarıyla yaptığı antrenmanlardaki azmi ve hırsını öğrencilere aşılayan tecrübeli antrenör elinden tuttuğu sporcularla birçok yarışmada şampiyon olmayı başardı. Zaman zaman kendisi de yarışlara katılan öğrencilerinin hızlanması için önlerinde koşarak "Adeta tavşan oluyorum" diyen Cantay, öğrencilerini büyük bir disiplinle yetiştiriyor.Arkadaşları "Yetenek Avcısı" diyorArkadaşlarının "Yetenek Avcısı" diye hitap ettiği kendisi de paralimpik olimpiyatlarına katılan ilk erkek olan Cantay'ın öğrencileri ise adeta başarıya doymuyor. Hamide Doğangün, Katar Dünya Şampiyonasında 2'nci, Zübeyde Süpürgeci 3'üncü olurken, ikili Paris 'te düzenlenen Grand Prix yarışlarında ise 1'inci ve 2'nciliği elde etti. Başarılı antrenörün öğrencilerinden Nurşah Usta İtalya 'da gerçekleşen Avrupa Gençler Şampiyonasında 2'nci, Zeynep Acet ise İsviçre 'deki şampiyonada dereceye girdi. Cantay'ın ekibinde yer alan Hamide, Zübeyde, Zeynep ve Nurşah başarılarından dolayı "Altın Kızlar" adını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da tebrik ettiği Altın Kızlar, son olarak 7 madalya kazandıkları Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı. Altın Kızlar dereceleriyle hem rekor kırdı hem Avrupa Şampiyonu oldu."Öğrencilerime bir nevi tavşanlık yapıyorum"Milli takımda da öğrenciler yetiştiren ve insanların engellerine mahkum olmamaları gerektiğini ifade eden 40 yaşındaki antrenör Ömer Cantay, "17 yıldır atletizmle uğraşıyorum İlk Adana'da başladım. Türkiye 'de paralimpik oyunlara katılan ilk sporcuyum. Öğrencilerime bir nevi tavşanlık yapıyorum. Başarının en büyük sırlarından biri bu, şu anda halen bırakmadım maratonlarda onlarla birlikteyim. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı , çok büyük desteği var bu destekler Türkiye'de çok az. Avrupa Şampiyonu olan sporcularımız var, dünya ikincisi olan sporcularımız var. Bu spor aslında insana engelli olduğunu hissettirmiyor. Çünkü devamlı yarışlar, kamplar unutuyorsunuz. Dışarıdan gelen tepkiler başarılar çok güzel. Ben onlardan daha hızlı gittiğim için beni kovalıyorlar. 2004 Atina Olimpiyatları'na hem sporcu hem antrenör olarak katıldım. 2016'da Rio'daki olimpiyatlara milli takım antrenörü olarak katılmak her sporcunun hayalidir. Çok büyük gurur duydum, insanlar artık ne zaman tedavi oluyorsun değil yarışın ne zaman diyor. Her engellinin yapacağı mutlaka bir şey vardır" dedi."Sevgi olduğu müddetçe her engelin üstesinden geliyoruz"Eşinin başarılarını öğrencilerine de taşıdığını dile getiren antrenörün eşi Fatma Cantay, "Eşimle gurur duyuyorum çünkü azimli, hırslı çok güzel, planlı programlı bir şekilde çalışıyor ve bu çalışmalarının karşılığını da başarılarıyla herkese gösteriyor. Ona şampiyonluğun mimarı diyebiliriz, temelinde hırslı ve azimli olmak yatıyor. Eşimi hiçbir zaman engelli olarak görmedim, sıkıntılar olsa da el ele vererek aşıyoruz. Engelli aileleri yakınlarını engelli olarak görmesinler. Öncelikle eşim önlerinde koşuyor, sporcuları da onun arkasından yetişmeye çalışıyor. Evliliğimiz biraz zor oldu, ailem biraz karşı çıktı engelli diye. Nasıl olur, nasıl yaparsın diye sonrasında sevgimizin büyüklüğünü görünce anlayışla karşıladılar. Sevgi olduğu müddetçe her engelin üstesinden geliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL