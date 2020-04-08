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(Özel)Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Bursa'da epilepsi hastası engelli çocukları için 15 yıldır devletten maaş alan aile, 15 yıldır devletimiz bize yardım ediyordu şimdi biz devletimize yardım edeceğiz diyerek, 1 aylık engelli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı...

08.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:41
(Özel)Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
Bursa 'da epilepsi hastası engelli çocukları için 15 yıldır devletten maaş alan aile, 15 yıldır devletimiz bize yardım ediyordu şimdi biz devletimize yardım edeceğiz diyerek, 1 aylık engelli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bursa'da Öter ailesi, epilepsi hastası çocukları Semih Öter için 15 yıldır devletten engelli maaşı alıyordu. Öter ailesi, 15 yıldır devletimiz bize yardım etti, şimdi biz devletimize yardım etmeliyiz düşüncesiyle, çocuklarının 1 aylık maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bağışlama kararı aldı. Bunun ardından Vefa Sosyal Destek ekiplerini arayarak yardım kampanyasına bağış yapacaklarını söyleyen ailenin sokağa çıkmaması için ekipler evine kadar gitti. Ailenin yardım parasını alarak bankaya giden ekipler parayı bankaya yatırdıktan sonra tekrar eve geri gelerek banka dekontunu aileye teslim etti. Aileye "Biz sizin için dışarıdayız, siz evde kalın" mesajı veren ekipler teşekkür etti.

Çocuklarının engelli maaşını yardım kampanyasına bağışlayan baba Hüsmen Öter, "Bizim epilepsi hastası bir çocuğumuz var, 15 yıldan beri devletimiz ona engelli maaşı veriyordu. Bizde dün ailecek aldığımız karar ile Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkı sağlamak için engelli maaşımızı bağışlama kararı aldık. Bunun ardından Vefa Sosyal Destek ekiplerini arayarak engelli maaşımızı bağışlayacağımızı söyledik. Bunun üzerine ekipler evimizin kapısına kadar gelerek bizle iletişime geçti. Parayı yardım kampanyasına yatırılmak üzere teslim ettik. Sağolsun arkadaşlarda parayı yatırıp dekontunu tekrar bize getirdi. Bizde bu vesileyle sokağa çıkmadan hayırlı bir işe imza attık." ifadesinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bursa, Güncel
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