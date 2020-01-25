Haberler » Güncel » (Özel) Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı - Haber

(Özel) Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı.

25.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:42(Özel) Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı
'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda, depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

İhlas Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor. Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor. - ANKARA

Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Erdoğan: "Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlarımızı atıp yapılması...
16:16  Tokat'ta, elazığ depremi için yardım kampanyası
16:16  Türkiye Dağcılık Federasyonunun Kış Dağcılık Eğitimi, Zigana'da başladı
16:16  Sultangazi'de yapımı süren caminin kubbesindeki iskele çöktü
16:16  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak...
25.1.2020 16:19:53