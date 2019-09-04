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(Özel) Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada bir genç kız bıçaklandı.

04.09.2019 09:34 (Özel) Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı
Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada bir genç kız bıçaklandı. Genç kız hastanede tedavi altına alınırken yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin salladığı bıçak 16 yaşındaki genç kızın omuzuna geldi. Yaralanan kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kavganın olduğu yere gelen çok sayıda polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü. Bu sırada bıçaklanan kızın bir yakını ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis olayla ilgili incelemeye başladı. - İSTANBUL

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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