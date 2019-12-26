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(Özel) Esenyurt'ta ticari taksilere şok uygulama

Esenyurt'ta trafik polisleri, ticari taksiler üzerinde yaptığı uygulamada, araç üzerine kayıtlı şoförler başta olmak üzere; emniyet kemeri, araç başı sigara kullanımı ve cep telefonu kullanımı gibi konular üzerinde çalıştı.

26.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:57 (Özel) Esenyurt'ta ticari taksilere şok uygulama
'ta trafik polisleri, ticari taksiler üzerinde yaptığı uygulamada, araç üzerine kayıtlı şoförler başta olmak üzere; emniyet kemeri, araç başı sigara kullanımı ve cep telefonu kullanımı gibi konular üzerinde çalıştı. Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri ticari taksiler üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Gün boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, araçlarda emniyet kemeri, direksiyon başında sigara ve cep telefonu kullanımı başta olmak üzere araç üzerine kayıtlı şoförlerin aracı kullanıp kullanmadığına baktı. Kurallara uymayan şoförlere ceza yağarken, yine kurallara uymayan araçların bağlandığı görüldü. Uygulamaların artırılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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