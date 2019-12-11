Haberler » 3. Sayfa » Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi - Haberler

Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi

İstanbul Kadıköy'de eşinin park ettiği aracın konumunu beğenmeyen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın, gaz ile fren pedalını karıştırarak park halindeki araçlara çarparak aracı devirdi.

11.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:15

'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam, direksiyon başına geçti. Gaz pedalı ile freni karıştıran adam hızla park halindeki araçlara çarpıp cipi devirdi. Kazada sürücü yaralanırken, eşi ve vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

İddiaya göre kaza Merdivenköy Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Eşinin park ettiği aracın konumunu beğenmeyen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın, aracı kendi park etmek istedi. Direksiyon koltuğuna geçen 61 yaşındaki Mehmet Sinan Akın gaz ile fren pedalını karıştırarak park halindeki araçlara çarparak aracı devirdi. Aracın yan yatmasıyla birlikte araç içinde sıkışan yaşlı adamı eşi ve çevredeki vatandaşlar çıkardı.

ARAÇ ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

İtfaiye ve sağlık ekiplerine olayın bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 ekipleri şoka giren yaşlı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araç çekici ile kaldırılarak götürüldü. Öte yandan dar bir sokakta böyle bir kazanın olması vatandaşları şaşkına çevirdi.

"BU KAZA NASIL OLDU İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Görgü şahitlerinden biri, "Araç otomatik vites. Gaza basmış. Panik yapınca da kaza yapmış. Bu kaza nasıl oldu inanılır gibi değil" dedi. Bu arada devrilen cip polis ve vatandaşların hep birlikte itmesiyle kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Yer: İstanbul! Eşinin park etmesini beğenmedi, lüks cipi devirdi

Mehmet Sinan, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (19)
ENTERESAN:Daha güzel park etmıs bence yer kaplamayan cinsten :D
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KAMBOÇYALI:öyle bi başlık atılmış ki sanki adam eşine sinirlenip jipi bilerek devirmiş gibi anlaşılıyor.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CABBAR BABİ:bu arabada lüksmü olmuş allahtan piyasayı biliyoruz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ERKAN:Haber mi bu simdi???
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MU HA HA HA:GÜZEL PARK ETMİŞ
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
EROL MEHMET YILDIZ:Memlekette maldan bol ne var
Yayından Kaldır
13 3
Cevap yaz
MAL MÜDÜRÜ:DOĞRU EROL MEHMET YILDIZ, ÖNDE GİDENİDE SEN OLUNCA, OLACAK BUNLAR YANİİ.
Yayından Kaldır
1 2
ADINIZI YAZIN:Kadınlar araba kullanmasın diyen mandalara gösterilir
Yayından Kaldır
11 4
Cevap yaz
EBRU:böyle bir koca bulamadık :)
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
ARSLAN:BEN VARIM EBRU
Yayından Kaldır
0 0
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:33 Anne Adayları Arasında Yeni Trendler - Haberler
11:29 Kastamonu'da gizli buzlanma kazaya yol açtı - Haberler
11:29 Talihsiz işçi metrelerce yükseklikten düştü - Haberler
11:28 Gölpazarı'nda Yerel Yönetimler Çalıştayı yapıldı - Haberler
11:27 Suçlular jandarma ekiplerinden kaçamıyor - Haberler
10:33 Tanrı Dağları'nda uluyan MHP'li vekilden çakar savunması: Mafya babalarında da var - Haberler
10:10 Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler - Haberler
09:54 Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı - Haberler
09:51 2 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak yaşamına son verdi - Haberler
09:33 Talihsiz kadın, boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor - Haberler
11.12.2019 11:35:37