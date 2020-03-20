Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Özel Etkinlikle Sam Fishter, Ghost Recon: Breakpoint'e Konuk Olacak - Haberler

Özel Etkinlikle Sam Fishter, Ghost Recon: Breakpoint'e Konuk Olacak

2013 yılında çıkan Splinter Cell: Blacklist oyunundan bu yana yeni bir Splinter Cell göremiyor olsak da ana karakter Sam Fisher ara ara karşımı

20.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:33
Özel Etkinlikle Sam Fishter, Ghost Recon: Breakpoint'e Konuk Olacak
2013 yılında çıkan Splinter Cell: Blacklist oyunundan bu yana yeni bir Splinter Cell göremiyor olsak da ana karakter Sam Fisher ara ara karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Fisher, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands için düzenlenen The Call - Special Operations etkinliği ile bir geri dönüş yapmıştı. Oyunculara verilen özel bir görevin başarıyla sonuçlandırılması durumunda da başta gece görüş gözlüğü olmak üzere Splinter Cell içerikli eşyalar hediye edilmişti.

Sam Fisher şimdi de Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ile geri dönüş yapacak. Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile 24 Mart 2020 Salı günü, oyun için yeni bir büyük içerik güncellemesi yayınlanacak. Deep State adı verilen özel etkinlik de bu büyük içerik güncellemesi ile başlayacak.

Şu an için etkinliğin detayları paylaşılmış değil ama muhtemelen Auroa adasında The Wolves örgütü ile bağlantılı olarak düzenlenecek olan özel bir operasyonda Sam Fisher bir kez daha bize destek olacaktır. Başarılı olmamız durumunda da yine Splinter Cell ile ilgili içeriklerin hediye edileceği tahmin edilebilir.

Merak edilen detayların paylaşılması için birazcık beklememiz gerekecek ama o zamana kadar yayınlanan Deep State fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Rolls-Royce Ghost, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Haberler
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haberler
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Haberler
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Loading