Özel Etkinlikle Sam Fishter, Ghost Recon: Breakpoint'e Konuk Olacak

2013 yılında çıkan Splinter Cell: Blacklist oyunundan bu yana yeni bir Splinter Cell göremiyor olsak da ana karakter Sam Fisher ara ara karşımıza çıkmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Fisher, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands için düzenlenen The Call - Special Operations etkinliği ile bir geri dönüş yapmıştı. Oyunculara verilen özel bir görevin başarıyla sonuçlandırılması durumunda da başta gece görüş gözlüğü olmak üzere Splinter Cell içerikli eşyalar hediye edilmişti.Sam Fisher şimdi de Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ile geri dönüş yapacak. Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile 24 Mart 2020 Salı günü, oyun için yeni bir büyük içerik güncellemesi yayınlanacak. Deep State adı verilen özel etkinlik de bu büyük içerik güncellemesi ile başlayacak.Şu an için etkinliğin detayları paylaşılmış değil ama muhtemelen Auroa adasında The Wolves örgütü ile bağlantılı olarak düzenlenecek olan özel bir operasyonda Sam Fisher bir kez daha bize destek olacaktır. Başarılı olmamız durumunda da yine Splinter Cell ile ilgili içeriklerin hediye edileceği tahmin edilebilir.Merak edilen detayların paylaşılması için birazcık beklememiz gerekecek ama o zamana kadar yayınlanan Deep State fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir