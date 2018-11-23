Ev Kadınlarından Köy Okulundaki Öğrencilere Yardım

Adıyaman
'da bir araya gelen ev kadınları kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemeleri ve evlerinde yaptıkları pasta ile kekleri köy okulu öğrencilerine götürdü.
Adıyaman'da tamamı gönüllü 9 ev kadını, yardıma ihtiyacı olan köy okulu öğrencilerinin mutluluklarına mutluluk katıyor. Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçalar yapan, Zeynep Kaya
, Aysel Konuk, Pınar
Akgül, Züleyha Çelik
, Ayla Arpacı, Gonca Pektaş, Nazan Duymaz, Nilüfer Akın ve Ayşe Köseli
, bu hediyeleri merkeze bağlı Kömür Beldesi Anadolu Lisesi
öğrencilerine dağıttı. 6 yılda toplam 19 köy okulunun öğrencileri ile bir araya gelen kadınlar son olarak Kömür Beldesi Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere evde yaptıkları yiyecekleri ikram eden kadınlar daha sonra kırtasiye malzemesi, ayakkabı ve kışlık yiyecek dağıttı. Yardımlar karşısında son derece mutlu olan öğrenciler teşekkür etti.
Çocukları mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Zeynep Kaya, 6 yıldır gönüllü olarak 19 köy okulunu gezdiklerini, amaçlarının çocuklara bir şeyler katmak olduğunu vurguladı.
Gelen yardımlarla mutlu olduklarını dile getiren öğrencilerden Erhan Bozkurt
, "Ablalarımız biz yardım getirmiş, çok sevindik. Köy okullarının unutulmaması bizleri çok mutlu etti. Bizler de büyüdüğümüzde bu şekilde yardımlar yapacağız. Ablalarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Anadolu Lisesi,Zeynep Kaya,Adıyaman