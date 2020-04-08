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(Özel) "Evde hırsız var" deyip balkondan atladı

Esenler'de evde tek başına yaşayan bir kişi eve hırsız girdiğini söyledikten sonra kendini evin balkonundan aşağıya bıraktı.

08.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:48
(Özel)
Esenler 'de evde tek başına yaşayan bir kişi eve hırsız girdiğini söyledikten sonra kendini evin balkonundan aşağıya bıraktı. Evin girişinde merdivene düşen şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi 634 Sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan Murat Y., evinde sesler duyunca panikleyerek balkona çıktı. Evinde seslerin artması üzerine Murat Y., mahalle sakinlerine seslenip, "Evimde hırsız var" diyerek kendini balkondan aşağıya bıraktı. Evin girişindeki merdiven üzerine düşen Murat Y. yere çakıldı. Çevredeki vatandaşlar yaralı vatandaşın üzerinde toplanarak 112 sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirerek hastaneye kaldırıldı. Murat Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunarak, şahsın evine hırsızın girip girmediği yönünde araştırma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenler, Polis, 3. Sayfa
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