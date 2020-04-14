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(Özel) "Evde kal" çağrısına uyan komşular binada spor yaptı

Ankara'da korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan komşular, bina içerisinde horon teperek spor yaptı.

14.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:47
(Özel)
Ankara 'da korona virüs salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan komşular, bina içerisinde horon teperek spor yaptı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının tüm dünyaya yayılması ve Türkiye 'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alındı. Dünya genelindeki Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini, salgından ölenlerin sayısı ise 120 bini geçti. Salgından korunmaları için vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılırken, çağrıya uyarak sokağa çıkmayanlar can sıkıntılarını kapalı alanda sosyal mesafeye dikkat ederek atıyor. Ankara'da "evde kal" çağrısına uyan 4 komşu da, binalarının dışına çıkmadan sosyal mesafe kuralına dikkat ederek horon tepti ve spor yaptı. Komşu oldukları öğrenilen 4 kişinin horon müziği eşliğinde kol, bacak hareketleri yapması ve bu durumu eğlenceli hale getirmeleri yüzleri gülümsetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Wuhan, Güncel
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