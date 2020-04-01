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(Özel) Evde kalanlar için balkonda keman resitali

Zeytinburnu'nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, yeni tip korona virüs nedeniyle evde kalanlar için İzmir'in Dağları, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları kemanla balkonda çaldı.

01.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:18
(Özel) Evde kalanlar için balkonda keman resitali
Zeytinburnu 'nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, yeni tip korona virüs nedeniyle evde kalanlar için İzmir 'in Dağları, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları kemanla balkonda çaldı. Arkadaşının da işaret diliyle eşlik ettiği o anlar havadan görüntülenirken balkonda keman performansına vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılınca birçok kişi evlerinde farklı aktiviteler yapmaya başladı. Zeytinburnu'nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin de Avrupa ülkelerinde balkonlarda şarkı söyleyen ve enstrüman çalan kişilere özenerek yakınının balkonunda keman çalmaya başladı. Kemanıyla İzmir'in Dağları, Memleketim, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları çalan Şahin'e arkadaşı Tuana Yıldırım da işaret diliyle eşlik etti. Kimi mahalle sakinleri o anları camlardan izlerken kimileri de çocuklarıyla balkonlara çıkarak alkış tuttu. Balkonda keman performansı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Şahin'e evlerinden eşlik eden dikkat çekti.

"İnsanların balkonda beni alkışladıklarını görmek çok güzel"

Evde kalan vatandaşlar için balkonda keman çalmaya başladığını dile getiren 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, "Anlamlı şarkılar çalmaya dikkat ediyorum, 'Memleketim, Hayat Bayram Olsa' şu anda bu tarz pozitif parçalara ihtiyacım var. Şu anda milletimizi birbirimizi, kendimizi korumamız için çok basit bir şey sadece evde kalmamız yeterli. Evde farklı hobiler ilgilenebiliriz yaşıtlarım ders çalışabilir, kitap okuyabilir. Maskemi kapatıyorum, normalde eldivenlerimi de takıyorum. Bu tarz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar sokaktan çekilmişken ve herkes evinde oturuyorken beni dinlemelerini biraz hoş vakit geçirmelerini istedim. Televizyonda İtalya'daki insanların sokağa çıkma yasağı yüzünden balkonlarda kendilerini eğlendirdiklerini, müzik yaptıklarını, vakitlerini güzel şeylerle geçirdiklerini gördüm. Ben neden yapmayayım hem de keman çalıyorum dedim. Vatandaşlar destek oluyorlar onlara minnettarım. Alkışlayanlar, tezahürat yapanlar var. Balkonlarına çıkıp izleyenler çocuklarına izletenler var, görünce mutlu oluyorum" dedi.

"O keman çalıyor bende ona işaret diliyle yardım ediyorum"

Arkadaşına işaret diliyle eşlik etmekten memnuniyet duyduğunu ve vatandaşların bu süreç boyunca evde kalması gerektiğini belirten Tuana Yıldırım ise, "Kuzenimin annesi babası işitme engelli, o yüzden bende ondan örnek alarak neden bu dili öğrenmeyeyim dedim. Önceden de korolarda müzik çalışmalarım oldu. Onlarla beraber duyup onların yaptıklarını yapabiliyorum. Bağdaştırıyorum kendi kelimelerimle. O mesela keman çalıyor bende ona işaret diliyle yardım ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, İzmir, Güncel
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