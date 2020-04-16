Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

(Özel) "Evde kalın" çağrılarına rağmen göbek attılar

Korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarına rağmen Beşiktaş'ta uyarıları umursamayan bir grup, sokak ortasında yüksek sesli müzik açarak karşılıklı göbek attı.

16.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:35
(Özel)
Korona virüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrılarına rağmen Beşiktaş 'ta uyarıları umursamayan bir grup, sokak ortasında yüksek sesli müzik açarak karşılıklı göbek attı. Ne maske takan ne de sosyal mesafeye dikkat eden mahalleli, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yetkililer vatandaşlara "Evde kalın" çağrısında bulunmuştu. Vak'aların ne ölümlerin artmasına rağmen Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında bir grup vatandaş, uyarıları umursamayarak dışarıya çıktı. Vatandaşlardan birinin otomobilinden son ses müzik açmasının ardından mahalleli sokağa döküldü. Eğlenmeye başlayan vatandaşlar, karşılıklı göbek attı.

Ne maske taktılar ne de sosyal mesafeyi korudular

Grup dakikalarca bu şekilde eğlenerek hem kendi hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye attı. Kahkahaların havada uçuştuğu eğlencede bazıları da dışarıda oynayan vatandaşlara pencereden destek verdi. Dairedekilerden biri ise, "sosyal mesafenizi" koruyan diyerek uyarıda bulundu. Ancak ne maske takan ne de sosyal mesafeyi hatırlayan grup, çeşitli tarzlardaki müziklerle eğlenmeye devam etti. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş bir de sosyal medyada paylaştı. Polis, toplumun sağlığını tehlikeye atan vatandaşları tespit etmek için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› 3. Sayfa ››(Özel) 'Evde kalın' çağrılarına rağmen göbek attılar - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:44: (Özel) İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi - Haberler 10:43: İsrail'de onlarca araç alev alev yandı - Haberler 10:39: Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı - Haberler 10:34: Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü - Haberler 10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:56: Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı