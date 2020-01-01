Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı

İstanbul Pendik'te evini temizleyen kadın elinin üzerine düştü. Yüzüğün parmağında sıkışmasıyla yaralanan talihsiz kadın parmağından olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Parmaktaki yüzük itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldıktan sonra kadın tedavi altına alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

Pendik'te geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın evinin banyosunda iş yaptığı sırada elinin üzerine düştü. Kadının parmağı yüzük nedeniyle sıkışarak yaralandı. Parmağından yaralanan kadın hastaneye başvurdu. Kadının parmağı şırıngayla uyuşturulduktan sonra parmakta takılı kalan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı. Ardından tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.