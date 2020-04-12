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(Özel) Evden düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaşadığı evden düşerek apartmanın birinci katında kalan 'Şans' isimli kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

12.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:43
(Özel) Evden düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Yaşadığı evden düşerek apartmanın birinci katında kalan 'Şans' isimli kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre Fatih 'te ikamet eden bir vatandaş, apartmanın ikinci katından düşerek, birinci katta kalan Şans isimli kedisi için itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma için çalışma yaptığı esnada Şans, ekiplerin elinden kaçtı. Şans'ın sahibinin de itfaiye merdiveniyle tırmandığı birinci kattaki denemelerinin de başarısız olmasının ardından yeniden çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, Şans'ı bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Şans'ın sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederek kedisine sarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Fatih, Güncel
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