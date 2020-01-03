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(Özel) Evin penceresine kurşun isabet etti, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü

Pendik'te yılbaşı gecesi evinde oturan aile az kalsın maganda kurşununa hedef olacaktı.

03.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:59 (Özel) Evin penceresine kurşun isabet etti, küçük çocuk saniyelerle ölümden döndü
'te yılbaşı gecesi evinde oturan aile az kalsın maganda kurşununa hedef olacaktı. Babasının uzanması için pencerenin yanındaki kanepeden kalkan çocuk, evin penceresinden içeri giren kurşundan saniyelerle kurtuldu. Küçük çocuk, yılbaşını silahla kutlayan magandaların ateşlediği kurşundan şans eseri saniyelerle kurtuldu.

Pendik'te yılbaşı gecesi yaşanan olayda, evde birlikte vakit geçiren Ekici ailesi, pencereden evlerine giren maganda kurşunuyla neye uğradıklarını şaşırdı. Baba Hakan Ekici, pencerenin hemen yanındaki kanepeye uzanmak için oğlu Kağan Ekici'nin kanepeden kalkmasını rica etti. Küçük çocuk kanepeden kalktıktan yaklaşık 30 saniye sonra evin penceresine bir kurşun isabet etti. Evlerine giren kurşun nedeniyle aile büyük şok yaşadı. Küçük çocuk, evlerine giren maganda kurşunundan şans eseri saniyelerle kurtuldu. Ailenin ihbarı üzerine eve gelen olay yer inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Olay hakkında konuşan baba Hakan Ekici, "Salı gecesi 00.02 civarında gerçekleşti. Yemeğimizi falan yedik. Yılbaşından 5 dakika önce çay içiyordum. O sırada oğlumla ben oturuyorduk. Uzanmak istedim, oğlum da ayak ucumdaydı. Rahatsız olmasın diye diğer koltuğa geçmesini istedim. Geçtikten 30 saniye kadar sonra, dışarıdan kimliği belirsiz kişiler tarafından evimize mermi geldi. Tabii ki biz nasıl olduğunu anlayamadık. Camın delindiğini, merminin karşıya geçtiğini gördük. Sekip bize gelebilirdi. İki mobilya arasında 3 santimlik alana isabet etmesi şans eseri bizi kurtardı. 4 kişilik bir aileyiz, mermi çocuklara ya da bana gelebilirdi. Yılbaşı günü dışarısı çok güvenli olmadığı için evimizde geçirmek istedik. Evimizde bile güvende değiliz.

Olay yeri inceleme de geldi. Eğer oradan kalkmasaydı, kafa veya sırt bölgesinden oğluma isabet edebileceğini söylediler. Kurşunun giriş yaptığı yerde oturuyordu. Kurşun yorgun değildi. Doğrudan evimiz giriş yaptı. Rüzgarını hissettim.

İki gündür de psikolojisini yaşıyorum. Dün gece bile hiç uyuyamadım. Onlara gelseydi ne olabilirdi hep bunları düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Yılbaşı, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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