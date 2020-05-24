(Özel) Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip, ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar

Pendik'te vatandaşların 7 yıldır düzenlediği sokak iftarı, bu sene korona virüs engeline takıldı.

(Özel) Evlerinin camlarını ve sokağı süsleyip, ilahiler çalarak bayramı sokağa taşıdılar
24.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:10
Pendik'te vatandaşların 7 yıldır düzenlediği sokak iftarı, bu sene korona virüs engeline takıldı. Sokakta düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya gelemeyen mahalleli, evlerinin camlarını balonlarla süsleyerek birbirlerinin bayramlarını kutladı. İlahi seslerinin de yükseldiği sokak bayramlaşması havadan görüntülendi.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıldır sokakta düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya gelen mahalleliler, bu yıl korona virüs engeline takıldı. İftar yemeğinde bir araya gelemeyen mahalleli, evlerinden çıkmayarak toplu halde bayramlaşmaya karar verdi. Evlerinin camlarını Türk bayrağı, balonlar ve süsler ile donatan vatandaşlar, birbirlerinin bayramlarını camlardan konuşarak kutladı. Bayramlaşmanın yaşandığı sokakta aynı zamanda ilahi ve şarkı sesleri de yükseldi.

Mahalle sakinlerinden Şermin Arslan, "Her yıl mahallemizde Ramazan'da gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğini bu yıl Covid-19 nedeniyle gerçekleştiremedik. Biz de mahalle halkı olarak evlerimizde bayram kutlamaya karar verdik. Çocuklarımız bayramı, bayramlaşmayı unutmasınlar diye böyle bir şey yapmak istedik" dedi.

Evlerinden çıkamayan vatandaşların birbirlerinin bayramlarını camlardan kutladıkları sokak bayramlaşması drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, Güncel, Haber

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