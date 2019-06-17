(ÖZEL) Eyüp Gözgeç: 2020 Tokyo'dan Türk boksu madalyalar ile dönecek

'Olimpiyatlara hazırlığımız çok iyi bir şekilde devam ediyor'

'2 şekilde kota müsabakalarına gireceğiz'

'Takımımızda 22 yaş üzeri hiç kimse yok'

'2016'da biz kesinlikle madalya almıştık'

'İşimiz; temiz ve ahlaklı spor yaptırmak ve yapmak'

'AIBA'nın şu andaki gidişatı doğru değil'





Ercan ATA- Nesrin AYDIN/ANKARA, - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 402 gün kalırken, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hazırlıkları ve beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok genç takımla olimpiyatlara hazırlandıklarını belirten Gözgeç, kadınlarda 3, erkeklerde ise 4 sporcu kotası alabileceklerini ifade ederek, "2020'de federasyon olarak, bakanlık olarak, hem de Türk sporseverler olarak özlemiş olduğumuz madalyaları alacağımızı umut ediyorum" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıkları ve beklentileriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Olimpiyatlara çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Başkan Gözgeç, "Geçmişte olimpiyatlarda boks; 10 sıklet erkekler, 3 sıklet bayanlardı. Son alınan teknik kurulun ve IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) kabul etmiş olduğu cinsiyet eşitliğinden dolayı kota müsabakaları erkeklerde 8'e, kadınlarda 5'e yükseldi. Olimpiyatlara hazırlığımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Biz daha önce 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'na 6 sporcuyla katılma hakkı kazanmıştık. Toplamda 10 sıkletti ve biz orada yüzde 60'lık bir oranla gittik. Kıta elemelerinin 2'sini Türkiye'de yapmıştık. O yılki bakanlığımızın desteğiyle o şampiyonaları buraya almıştık" diye konuştu.

'2 ŞEKİLDE KOTA MÜSABAKALARINA GİRECEĞİZ'

Eyüp Gözgeç, kota mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Şimdi önümüzde ocak ve nisan aylarında yapılacak olan biri dünya, biri kıta elemeleri olmak üzere, 2 şekilde kota müsabakalarına gireceğiz. Burada Dünya Boks Birliği'nin (AIBA) şu an kurulunda sıkıntılar var; ondan dolayı bu yılın sonunda Rusya'da yapılacak olan dünya şampiyonasında kota müsabakaları vardı, bunu iptal ettiler. AIBA'dan teknik destek almak şartıyla, AIBA'yı hiçbir şeye karıştırmadan, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kendine bir komite oluşturdu ve bu komitenin başında da Dünya Jimnastik Federasyonu Başkanı var. Onun başkanlığında bir komite oluşturulacak ve o komite ocak ve nisan ayında 2 şampiyonada kota müsabakaları yapacak" ifadelerini kullandı.

'TAKIMIMIZDA 22 YAŞ ÜZERİ KİMSE YOK'

Çok genç bir takımla olimpiyatlara hazırlandıklarını ifade eden Gözgeç, "Biz de erkeklerde genç bir takımla hazırlanıyoruz. Takımımızın içerisinde 22 yaş üzeri hiç kimse yok. Gençlerden, altyapımızdan hem bayanlarda hem erkeklerde ilk defa olimpiyat müsabakalarına, kota müsabakalarına ve daha sonra barajı geçelerse olimpiyatlarda takımımız olacak. 22 yaş altında bu takım Avrupa şampiyonu oldu. Hem kızlarımız hem erkeklerimiz, umut ediyorum inşallah bu 2020'de bizim federasyon olarak, bakanlık olarak hem de Türk sporseverler olarak özlemiş olduğumuz madalyaları alacağız diye düşünüyorum. Kadınlarda 3 kota bekliyoruz, erkeklerde ise yine 3-4 arasında gidebiliriz. Fakat bahsettiğim gibi çok genç bir takımla müsabakalara giriyoruz. Ayrıca 2 sporcumuz var yurt dışından getirdiğimiz. Onların henüz daha vatandaşlık işlemleri olmadı. İşlemleri yetiştirirsek onları müsabakalara sokabiliriz. Belli bir çalışma içerisindeyiz ama sonuçta 2020'de mutlak boks madalyalarla dönecek. Biz de çok emek verdik" dedi.

'2016 RİO'DA MADALYA ALMIŞTIK, HAKSIZLIĞA UĞRADIK'

Başkan Eyüp Gözgeç, konuşmasında, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye yapılan haksızlığa da değindi. Dünya Boks Birliği'nin raporunda yapılan haksızlıkların açık ve net kabul edildiğini belirten Gözgeç, şunları kaydetti:

"2016'da biz kesinlikle madalya almıştık. 2 çeyrek finalimizde biz haksızlığa uğradık. Bunu bütün dünya gördü. AIBA da şimdi gördü. Bugün AIBA'nın yaşamış olduğu sıkıntılar; yani IOC, AIBA'yı tanımıyor. 22 Mayıs'ta yayınlamış olduğu raporda açık açık 2016 Rio Olimpiyatları'nda hakem manipülasyonlarını tespiti yapılmış kanaatine vardı. Bizim maçımızda da aynısı oldu. 64 kilo sporcumuz Batuhan Gözgeç'in madalya maçındaki haksızlık 3 yıl sonra ortaya çıktı. Biz o gün feryat ettik anlattık, yalnız kaldık. Bugün haklılığımız bütün dünyaca tescil edilmiş oldu. Ama tabii olan Türkiye'nin madalyasına oldu."

'AMAÇ TEMİZ VE AHLAKLI SPOR YAPTIRMAK'

Türkiye'de manipülasyon işlerine asla bulaşmadığını belirten Eyüp Gözgeç, "Yaptığımız işin doğruluğuna inanırız. Eğer becerebiliyorsak, yapabiliyorsak hakkıyla yaparız. Mindere çıkar, mertçe güreşir ya da dövüşür, müsabaka ederiz. Bizim saklı gizlimiz olmaz, mert oluruz, arka planımız olmaz. Bizim sporumuzda parayla pulla işimiz olmaz. Ben AIBA'nın 3'üncü dönem yönetim kurulu üyesiyim. Hiç böyle şeylere bulaşmadım ben. Avrupa'da asbaşkan, yönetim kurulu üyesiydim yine böyle işlere bulaşmadım. Şu anda ciddi anlamda bana bir sempati ve ilgi var. Biz bakanımıza gidip de 'Şu maçı alacağız şu kadar para verin' asla biz diyemeyiz, onlar da böyle bir şeyi kabul etmezler. Biz de bunları yapmayız. Dolayısıyla bizim işimiz mertçe ve temiz. Temiz ve ahlaklı spor yaptırmak ve yapmak" şeklinde konuştu.

'OLİMPİYAT KOTA MÜSABAKALARINI IOC YAPACAK'

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yeni oluşumun içerisinde gösterilen isimlerden biri olduğunu ifade eden Gözgeç, şunları dedi:

"1 sene önce Moskova'da yapılan AIBA seçiminde başkan olan arkadaşımıza IOC 'Başkanlık yapamazsın; kriterleri vardı, o kritere uymuyorsun' dedi ve başkan istifa etti. Geçici başkan olanı da IOC kabul etmiyor. Ben de bütün dünyaya yazılı bir çağrıda bulundum. Hem AIBA yönetimine hem de bütün dünyadaki ülkelere yazdım. Bunun tek çıkar yolu temiz olağanüstü kongre yapmak ve bu kongreyi IOC'nin ve AIBA'nın merkezi olan Lozan'da yapmak, olmazsa Türkiye'de yapmak. Şimdi kabul gördü, görmedi gibi ikilem var. Ama en doğrusu bu. AIBA'nın şu andaki gidişatı doğru değil. Bunun olimpiyatlardan önce olması için yol gösteriyorum insanlara. Siz IOC'nin önüne bir menü sunmanız lazım ve yeni bir öneri ile gitmeniz lazım. 'Biz temizleneceğiz, temiz spor yapacağız, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. IOC'nin etik kurallarına uygun yönetim yapacağız' derseniz o zaman insanların sizinle ilgili olan kanaati değişir. Ama demezseniz, böyle devam ederseniz; onların şu an kafasında oluşmuş bir kanaat var, 28 Haziran'da tekrar toplanıyorlar, nihai karar vermek için genel kurul yapacaklar. Biz yeni bir öneri ile gitmezsek IOC'nin kararı kesin AIBA'yı tanımayacak ve olimpiyatlardan sporcularını atmayacak ama kota müsabakalarını o komite yapacak."