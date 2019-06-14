14.06.2019 16:13
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(Özel) Fatih'te hareketli dakikalar

(Özel) Fatih

İstanbul Fatih'te kurulan Kurt Kapanı-9 uygulama noktasına girmek istemeyen bir kişi araçtan atlayarak kaçtı.

İstanbul Fatih'te kurulan Kurt Kapanı-9 uygulama noktasına girmek istemeyen bir kişi araçtan atlayarak kaçtı. Kaçan şüpheliyi arama çalışması devam ederken uygulama noktasına girmeyen araç, sürücüsüyle birlikte yakalandı.

Tüm İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek adına Kurt Kapanı-9 uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında Özel Harekat Polisleri hazır bulunurken araç aramalarında polis köpekleri kullanıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

Fatih Millet Caddesi'nde kurulan uygulama noktasına gelmeden önce bir şahıs arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun kovalamacası sonucu şahıs bulunamazken şüphelinin indiği araç, sürücüsüyle beraber yakalandı. Kaçan şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürerken Millet Caddesi'ndeki uygulamada, 1'i ticari taksi olmak üzere 3 aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücülerine ve taksi plakasının sahibine para cezası kesildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Araç, İstanbul, Fatih, Güncel

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