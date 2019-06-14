14.06.2019 10:01
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(ÖZEL) Fatih'te kapkaç anı kamerada

(ÖZEL) Fatih

Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Fatih'te Özbekistan uyruklu bir kadının çantasını güpegündüz kapkaç yapan erkek şahıs, devriye atan bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 12 Haziran Çarşamba günü Mesih Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir döviz dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurakhımo Djamolıddın (34) isimli şahıs, dükkan önünde bekleyen Özbekistan uyruklu Yuldesheva Gulnorakhon (33) isimli kadının çantasını kapkaç yapmak için yanına yaklaştı.

Kendisi de Özbekistan uyruklu olan Abdurakhımo Djamolıddın, kadının omzundaki çantayı almak için zor kullandı. Çantasını vermek istemeyen kadın uzun süre kapkaççıya direndi.

Kadının çantasını alarak koşmaya başlayan kapkaççı o sırada devriye atan mahalle bekçilerinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen bekçiler, yaşanan kovalamacanın ardından kapkaççıyı kıskıvrak yakaladı. İçerisinde 1 adet cep telefonu, 1 miktar döviz ve Türk lirası bulunduğu öğrenilen çanta emniyetteki işlemlerin ardından mağdur kadına teslim edildi.

Kapkaç anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde döviz dükkanı önünde bekleyen Yuldesheva Gulnorakhon isimli kadının yanına Abdurakhımo Djamolıddın'ın yaklaştığı görülüyor. Şüpheli şahsın kadının sağ omzunda asılı olan çantayı zor kullanarak aldığı görülüyor. Çantayı alan kapkaççı olay yerinden hızla uzaklaşıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Özbekistan, Fatih, 3. Sayfa

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