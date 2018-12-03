Fatih'te Temizlik Aracı Belediye Otobüsüne Çarptı

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 09:25

İstanbul Fatih'te belediyeye ait yol temizleme aracı, yolcu indirmek için durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı. Otobüsün camının kırıldığı kazada yaralanan olmadı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Fatih Yusufpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol temizleme aracı, yolcu indirmek için durağa girmek üzere olan, Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol tarafında bulunan camlar birkaç farklı yerden kırılarak parçalandı. Camın patlaması üzerine paniğe kapılan yolcular şoförün kapıları açması ile birlikte otobüsten indi. Çarpmanın etkisiyle patlayan camın parçaları yere saçıldı. Yerde bulunan parçaların tehlike arz etmesi nedeniyle yine aynı temizlik aracı tarafından cam parçaları temizlendi.İETT'ye bağlı ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından kazaya karışan araçlar arasında tutanak tutuldu. Otobüsteki yolcuların büyük panik yaşadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - İSTANBUL