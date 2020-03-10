(Özel) Fatih'te yangında can pazarı
Fatih'te sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.
10.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:17
Fatih 'te sabah saatlerinde bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen yabancı uyruklu şahıslar camlara çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri camda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay Fatih Nişanca Mahallesi Asker Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede dumanlar tüm daireyi sardı. Dairede kalan aralarında kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu şahıslar, camlara çıkarak yardım bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı yangında itfaiye ekipleri camda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın alt katında bulunan bir tekstil dükkanını su bastı. Dükkan çalışanları, tekstil ürünlerini kurtarma yarışına girdi. İçeriden çıkartılan tekstil ürünleri, cadde üzerinde yığıldı.
Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. - İSTANBUL
Edinilen bilgilere göre olay Fatih Nişanca Mahallesi Asker Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede dumanlar tüm daireyi sardı. Dairede kalan aralarında kadınların da bulunduğu yabancı uyruklu şahıslar, camlara çıkarak yardım bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adeta can pazarının yaşandığı yangında itfaiye ekipleri camda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında binanın alt katında bulunan bir tekstil dükkanını su bastı. Dükkan çalışanları, tekstil ürünlerini kurtarma yarışına girdi. İçeriden çıkartılan tekstil ürünleri, cadde üzerinde yığıldı.
Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :(Özel) Fatih'te yangında can pazarı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haberler
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Haberler
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Haberler
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Haberler
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor